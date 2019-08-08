"Ее высадили без денег на Безымянке ночью": самарской школьнице, которую обидел кондуктор, подарили "безлимитку"

СЕГОДНЯ 17:24 2019-08-08T17:24:29+03:00

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В Самаре руководство автотранспортного предприятия извинилось перед школьницей, которую невольно обидел кондуктор. 1 августа девочка села в автобус №34 и для оплаты дала кондуктору банковскую карту. Но та заявила, что платежное средство в стоп-листе.

- Дочка даже показала ей личный кабинет, чтобы продемонстрировать, что это не так. Однако, кондуктор попросила девушку покинуть автобус на незнакомой остановке в районе сквера Калинина примерно в 20:26, - возмущалась уже потом мама девочки.

В компании-перевочике "СамараАвтоГаз" признали, что кондуктор был не прав. И высаживать несовершеннолетних детей, инвалидо и пожилых людей в неизвестность нельзя, даже если у них возникли трудности с оплатой проезда из-за технических сбоев.

Руководители лично извинились и перед девочкой, и перед ее мамой. Теперь школьнице подарили безлимитную карточку, а вся семья смогла полакомиться тортом.

Правда, остальным гражданам напомнили, что наличку с собой лучше иметь: мол, техника несовершенна и сбои случаются.

ИСТОЧНИК KP.RU