2019-08-08T17:24:29+03:00
Общество

"Ее высадили без денег на Безымянке ночью": самарской школьнице, которую обидел кондуктор, подарили "безлимитку"

Руководство автотранспортного предприятия признало ошибку кондуктора и посочувствало натерпевшейся страха самарчанке
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Девочке подарили безлимиткуДевочке подарили безлимитку
Изменить размер текста:

В Самаре руководство автотранспортного предприятия извинилось перед школьницей, которую невольно обидел кондуктор. 1 августа девочка села в автобус №34 и для оплаты дала кондуктору банковскую карту. Но та заявила, что платежное средство в стоп-листе.

- Дочка даже показала ей личный кабинет, чтобы продемонстрировать, что это не так. Однако, кондуктор попросила девушку покинуть автобус на незнакомой остановке в районе сквера Калинина примерно в 20:26, - возмущалась уже потом мама девочки.

В компании-перевочике "СамараАвтоГаз" признали, что кондуктор был не прав. И высаживать несовершеннолетних детей, инвалидо и пожилых людей в неизвестность нельзя, даже если у них возникли трудности с оплатой проезда из-за технических сбоев.

Руководители лично извинились и перед девочкой, и перед ее мамой. Теперь школьнице подарили безлимитную карточку, а вся семья смогла полакомиться тортом.

Правда, остальным гражданам напомнили, что наличку с собой лучше иметь: мол, техника несовершенна и сбои случаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарский телеканал будет вещать в составе федерального ОТР
Размыло насыпь: в МЧС рассказали подробности обрушения дороги к самарскому аэропорту
В Самарской области возбудили уголовное дело после падения ветки дерева на 6-летнего мальчика
Самарцы недовольны скоростным ограничением на отремонтированном Красноглинском шоссе
К строительству речного вокзала в Самаре хотят привлечь инвесторов
В Самарской области начала рушиться новая дорога до аэропорта Курумоч
В Самарской области ищут пострадавших от деятельности потребительского кооператива «Строительно-сберегательная касса»
«АКОМ» разработает аккумулятор для нового автомобиля «Geely»
«Ростелеком» и «Росводоканал» вместе будут развивать решения в области промышленного интернета
Самарские автомобилисты теперь смогут узнать, где их поджидают камеры ГИБДД