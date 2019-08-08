Самарский телеканал будет вещать в составе федерального ОТР
Речь идет о телеканале «Губерния»
Самарский телеканал будет вещать в эфире федерального до конца годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Один из самарских телеканалов станет доступен в рамках первого мультиплекса на канале ОТР. В эфире федерального канала появится «Губерния».
- В четверг, 8 августа, директор ТРК Юрий Проничев принял участие в совещании минкомсвязи России, где обсуждался вопрос о предстоящем вещании блоков региональных каналов в составе ОТР, - сообщает guberniatv.ru.
Итогом этого совещания стало решение включить «Губернию» в состав федерального канала. Теперь самарский телеканал будет вещать в его эфире до конца 2019 года. Добавим, что сейчас абоненты кабельного ТВ могут найти «Губернию» на 21-й кнопке.
ИСТОЧНИК KP.RU