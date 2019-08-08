Житель Тольятти случайно сделал мужчину инвалидом и теперь будет его содержать

СЕГОДНЯ 21:10 2019-08-08T21:10:36+03:00

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В Тольятти прокуратура добилась через суд, чтобы мужчина, по вине которого местный житель стал инвалидом, занялся его ежемесячным содержанием.

- В сентябре 2018 года тольяттинец был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он во время бытового конфликта толкнул другого мужчину, в результате тот упал и получил серьезную травму, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Пострадавший получил первую группу инвалидности до 1 сентября 2019 года и полностью утратил трудоспособность. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием обязать виновника происшествия возместить причиненный вред. Служители Фемиды удовлетворили иск. В итоге с мужчины взыскали утраченный пострадавшим заработок в 43 тысячи рублей, а также обязали его ежемесячно перечислять эту сумму до сентября следующего года. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU