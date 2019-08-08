2019-08-08T21:57:19+03:00
Общество

В Самарской области больше двух недель ищут 16-летнюю девушку с татуировками

Юная жительница Автограда с конца июля не выходит на связь с близкими
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Самарской области родственники и волонтеры разыскивают пропавшую 16-летнюю Алину Сафрошкину. Последний раз девушку видели 22 июля в Тольятти.

- В день исчезновения Алина была одета в черную толстовку, черную майку с белой надписью, бежевые спортивные брюки. На ногах у нее были бордовые кроссовки. Также с собой у девушки был розовый рюкзак, - сообщает ДПСО «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавого телосложения, темно-каштановые волосы до плеч, карие глаза. Среди особых примет — татуировки. Правда, как они выглядят и где расположены, не указывается.

Сейчас ведется инфопоиск. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Татьяна, телефон: +79053035717. Также все, кто что-либо знает о местонахождении девушки, могут обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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