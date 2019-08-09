Самарцы возмутились ночному сносу ларька на Галактионовской

СЕГОДНЯ 08:36 2019-08-09T08:36:30+03:00

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В Самаре продолжается операция по массовому сносу незаконных гаражей и киосков. Как правило, демонтируют их днем, когда большая часть горожан трудится на работе. Однако один из киосков «выпал» из общей картины. Так, самарцы заметили, что торговый павильон на пересечении улиц Галактионовской и Маяковской вдруг решили снести в 12 часу ночи. Работы в то время, как многие готовятся ко сну или уже давно спят, совсем не порадовали местных жителей.

- Ночь длинных ковшей по-самарски. Вот стоял лет двадцать павильон на Галактионовской. Возможно, незаконно. Но почему его нужно сносить в двенадцатом часу ночи? Боятся, что кто-то где-то завтра передумает? Я вот боялся, что у меня ребенок проснется, - написал в соцсетях один из самарцев.

По словам мужчины, сносить ларек начали еще днем, но, видимо, что-то пошло не так, и работы затянулись до ночи. Справились ли в итоге рабочие с уборкой павильона, история умалчивает.

ИСТОЧНИК KP.RU