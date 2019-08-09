2019-08-09T09:25:41+03:00
Происшествия

В Тольятти разбойник избил пенсионерку и отобрал у нее телевизор

Злоумышленник напал на пожилую женщину у нее в квартире
Анастасия ФИЛАТОВА
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Скрыться преступнику не удалось — его задержали росгвардейцыСкрыться преступнику не удалось — его задержали росгвардейцыФото: Олег ЗОЛОТО
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На днях в Тольятти произошло нападение на 81-летнюю местную жительницу. Неизвестный избил женщину в ее квартире, а потом отобрал у нее сотовый телефон и телевизор.

- Сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя Центральный район, получили сообщение о нападении на пожилую женщину и ориентировку на преступника. Через некоторое время они заметили на улице Мира похожего по приметам мужчину и задержали его, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Злоумышленником оказался 49-летний местный житель. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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