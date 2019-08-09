В Тольятти разбойник избил пенсионерку и отобрал у нее телевизор
На днях в Тольятти произошло нападение на 81-летнюю местную жительницу. Неизвестный избил женщину в ее квартире, а потом отобрал у нее сотовый телефон и телевизор.
- Сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя Центральный район, получили сообщение о нападении на пожилую женщину и ориентировку на преступника. Через некоторое время они заметили на улице Мира похожего по приметам мужчину и задержали его, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.
Злоумышленником оказался 49-летний местный житель. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU