Гандболисток тольяттинской «Лады» поощрят деньгами за 2 место на чемпионате России

СЕГОДНЯ 09:47 2019-08-09T10:00:20+03:00

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Тольяттинский гандбольный клуб «Лада» решили наградить за второе место в чемпионате России среди женских команд Суперлиги сезона 2018/2019. Спортсменок ждет денежная премия. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области.

- Материальное поощрение в размере 3 миллионов рублей будет предоставлено спортсменам, тренерам и иным сотрудникам гандбольной «Лады», - говорится в документе.

Деньги выделят из резервного фонда губернатора Самарской области. Их перечислят на счета спортсменов после того, как они предоставят необходимые заявления. Сделать это нужно до 20 декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU