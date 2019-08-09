В Самаре директор турфирмы оставила клиентов без отдыха и отправилась в колонию

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-09T10:48:32+03:00

Женщине придется провести больше двух лет в колонии общего режима Фото: Архив "КП"

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Промышленный районный суд Самары вынес приговор генеральному директору ООО «Алекс-Тур», которую обвиняли в трех эпизодах мошенничества с использованием служебного положения.

- Было установлено, что женщина заключила с клиентами договоры на оказание туристических услуг в виде бронирования, приобретения и оплаты путевок у ООО «Горизонт Тур», зная, что эта компания никакой деятельности не осуществляет. Она завладела деньгами клиентов на общую сумму более 200 тысяч рублей и распорядилась в своих интересах, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

На суде директор турфирмы признала свою вину и раскаялась в содеянном. Служители Фемиды признали ее виновной и назначили 2 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU