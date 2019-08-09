2019-08-09T10:59:40+03:00
Спорт

ФК «Акрон» обыграл «Ладу» в тольяттинском дерби

После четырех туров красно-черные идут на первом месте в ПФЛ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Акрон» в этом сезоне очки не терял. Фото: ФК «Акрон».«Акрон» в этом сезоне очки не терял. Фото: ФК «Акрон».
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Футбольный клуб «Акрон» обыграл «Ладу» в тольяттинском дерби, которое прошло в рамках четвертого тура группы «Урал-Приволжье» ПФЛ. Матч проходил в Жигулевске, где сейчас играет домашние матчи «Акрон», и завершился со счетом 3:1. У хозяев голами отметились Евгений Дудиков, Николай Иванников и Андрей Титов, «Лада» сумела отквитать только один мяч усилиями Богдана Верещака.

После четырех туров «Акрон» возглавляет турнирную таблицу группы «Урал-Приволжье». Команда пока не теряла очки. «Лада» расположилась на 9 строчке с 3 набранными очками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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