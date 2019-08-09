В двух районах Самарской области ввели карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-09T11:00:15+03:00

Карантин по бешенству животных в двух самарских поселках ввели на 2 месяца Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Камышлинском и Кинельском районах Самарской области выявили случаи бешенства у животных. Опасное заболевание обнаружили в поселках Камышла и Комсомольский. Территории этих населенных пунктов признали неблагополучной по бешенству и ввели там карантин.

- Срок действия ограничительных мер и в Камышле, и в поселке Комсомольский составит два месяца — до 7 октября, - говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте регионального правительства.

На время карантина в этих двух поселках нельзя будет проводить выставки кошек и собак, торговать домашними животными, а также отлавливать и вывозить их в другие населенные пункты.

ИСТОЧНИК KP.RU