В двух районах Самарской области ввели карантин по бешенству
В Камышлинском и Кинельском районах Самарской области выявили случаи бешенства у животных. Опасное заболевание обнаружили в поселках Камышла и Комсомольский. Территории этих населенных пунктов признали неблагополучной по бешенству и ввели там карантин.
- Срок действия ограничительных мер и в Камышле, и в поселке Комсомольский составит два месяца — до 7 октября, - говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте регионального правительства.
На время карантина в этих двух поселках нельзя будет проводить выставки кошек и собак, торговать домашними животными, а также отлавливать и вывозить их в другие населенные пункты.
ИСТОЧНИК KP.RU