2019-08-09T11:05:35+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» и «Дневник.ру» вместе будут развивать цифровизацию образования

Комплексные цифровые сервисы будут внедряться в школьное образование
Кирилл КАРИМОВ
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Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и «Дневник.ру» создали совместное предприятие ООО «РТК-Дневник» (СП) с целью внедрения современных цифровых технологий в российских школах. Уставный капитал СП распределен в равных долях. «Дневник.ру» вносит в СП существующие технологические решения, компетенции и экспертизу.

На базе имеющейся у Дневник.ру цифровой платформы ведения электронных дневников и журналов, онлайн-записи в школу, комплексного мониторинга успеваемости и оценки качества образования СП планирует обеспечить предоставление комплексных цифровых сервисов в сфере школьного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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