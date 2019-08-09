"Сделать жилье еще более доступным": Владимир Кошелев предложил Правительству РФ сделать налоговые послабления застройщикам

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-09T11:07:45+03:00

Самарский депутат и застройщик выступил на встрече зампреда правительства РФ Виталия Мутко с представителями деловых общественных организаций

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Самарский депутат и застройщик Владимир Кошелев принял участие во встрече заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко в Правительстве РФ с представителями отраслевых комитетов деловых общественных организаций. Он рассказал, над чем работает комитет по строительству "Деловой России", который он возглавляет. Кроме того, депутат выступил с рядом предложений.

В частности он отметил, что именно комитет выступил инициатором на совещании в Центробанке расширения списка уполномоченных на открытие эскроу-счетов банков. В результате такое право получили дополнительно еще 37 банков, в том числе 16 региональных.

- Это повысит конкуренцию и предоставит более широкий выбор для застройщиков, - отметил Владимир Кошелев.

Еще одна важная инициатива комитета - вопрос о снижении ипотечной ставки в сегменте массового доступного жилья. Это возможно сделать за счет залога высоконадежных ипотечных портфелей.

Владимир Кошелев также предложил возобновить обсуждение законопроекта "О внесении изменений в статью 396 Налогового кодекса Российской Федерации". Льготы для застройщиков помогли бы сделать массовое жилищное строительство более развитым и квартиры доступными.

ИСТОЧНИК KP.RU