В минтрансе пообещали разобраться с обрушением дороги до аэропорта Курумоч до конца недели
Чиновники сообщили, что там размыло водосбросные лотки
Фото: Дорога63Фото: Twitter.com
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В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области рассказали, когда будет устранено обрушение края дороги до аэропорта Курумоч, которое произошло на минувшей неделе.
- На участке реконструкции автодороги Волжский – аэропорт Курумоч размыло телескопические водосбросные лотки. Размыв будет ликвидирован до конца этой недели, - сообщили представители ведомства в Твиттере.
Напомним, в МЧС сообщение о размытии насыпи дороги поступило вечером 3 августа. Площадь повреждения составила около 30 метров, а глубина — 3 метра. Разрушения асфальта не было, и движение по дороге не перекрывалось.
ИСТОЧНИК KP.RU