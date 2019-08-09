В минтрансе пообещали разобраться с обрушением дороги до аэропорта Курумоч до конца недели

СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-09T11:34:21+03:00

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В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области рассказали, когда будет устранено обрушение края дороги до аэропорта Курумоч, которое произошло на минувшей неделе.

- На участке реконструкции автодороги Волжский – аэропорт Курумоч размыло телескопические водосбросные лотки. Размыв будет ликвидирован до конца этой недели, - сообщили представители ведомства в Твиттере.

Напомним, в МЧС сообщение о размытии насыпи дороги поступило вечером 3 августа. Площадь повреждения составила около 30 метров, а глубина — 3 метра. Разрушения асфальта не было, и движение по дороге не перекрывалось.

ИСТОЧНИК KP.RU