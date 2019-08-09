2019-08-09T11:51:37+03:00
Общество

Многодетный самарец выиграл в лотерею загородный дом

Свой выигрыш мужчина решил забрать деньгами и потратить их на поездку к морю
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина мечтает выиграть в лотерею еще и 3-комнатную квартиру в Москве / Фото: СтолотоМужчина мечтает выиграть в лотерею еще и 3-комнатную квартиру в Москве / Фото: Столото
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В Самарской области стало на одного удачливого человека больше. Недавно местный житель выиграл в лотерею загородный дом стоимостью 600 тысяч рублей. Счастливый билет Андрей Нефедов купил на почте.

— Я проверил билет на сайте и подумал, что выиграл 600 рублей. Пошел получать деньги на почту. Там меня обрадовали еще больше, озвучив сумму в несколько раз большую, — приводит компания «Столото» слова победителя.

Андрей Нефедов живет в частном доме вместе с женой и тремя детьми. Свой выигрыш мужчина решил забрать деньгами и собирается потратить их на подарки семье, а также планирует отправиться на отдых к морю. Как отмечает самарец, выигрыш, его конечно, порадовал, но это не предел его мечтаний. Он хочет выиграть 3-комнатную квартиру с террасой в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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