2019-08-09T12:48:53+03:00
Происшествия

Взрыв газа на Черемшанской в Самаре: ЧП произошло в ангаре, пострадали два человека

9 августа Самаре в ангаре на Черемшанской прогремел взрыв, есть пострадавшие
Михаил ГОРЮНОВ
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Взрыв произошел в этом ангареВзрыв произошел в этом ангареФото: Google. Карты.
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Сегодня утром, 9 августа, в ангаре на улице Черемшанской в Самаре произошло ЧП. Там прогремел взрыв. Произошло все примерно в 10-35.

- В ЦУКС Главного управления поступило сообщение о хлопке газа в бытовом помещении здания ангарного типа на Черемшанской 197А. Погибших нет, пострадало два человека, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росии по Самарской области.

Один из пострадавших - 57-летний мужчина госпитализирован в городскую клиническую больницу № 1 им. Н.И.Пирогова. У него врачи диагностировали ожоги 1,2 степени. 36-летний пострадавший от госпитализации отказался, ему оказали помощь на месте.

В результате хлопка несущие конструкции ангара не повреждены. Возгорания в результате хлопка не было. По предварительной версии, на месте ЧП произошел хлопок газовоздушной смеси. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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