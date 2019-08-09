2019-08-09T12:55:24+03:00
Происшествия

В Самарской области осудили мужчину, который обманом получил соцвыплату почти на 1 млн рублей

Селянин соврал, что трудится в сельскохозяйственном кооперативе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мошеннику придется вернуть государству все полученные обманом деньгиМошеннику придется вернуть государству все полученные обманом деньгиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области вынесли приговор в отношении бывшего жителя Хворостянского района, который обвинялся в мошенничестве при получении соцвыплаты в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 год и на период до 2020 года».

- Установлено, что в августе 2014 года мужчина 1991 года рождения предоставил в администрацию Хворостянского района документы о том, что он трудится в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Луч» в селе Владимировка, однако на самом деле он никогда там не работал, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.

Мужчина обманул чиновников и в итоге получил социальную выплату в 947 856 рублей. В конце ноября 2018 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере».

В июле этого года Хворостянский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему 2 года лишения свободы условно. Также его обязали возместить причиненный материальный ущерб. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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