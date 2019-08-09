2019-08-09T13:31:44+03:00
Общество

Самарец устроил «дымный» перфоманс на стене дома, чтобы привлечь внимание к лесным пожарам в Сибири

Молодой человек показал, что будет, если не реагировать на эту проблему
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: vreditel_liФото: vreditel_liФото: Instagram.com
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Самарский художник Арсений, известный под ником vreditel_li, представил новый перфоманс на стене заброшенной многоэтажки. На этот раз он решил привлечь внимание людей к проблеме лесных пожаров, которые охватили Сибирь летом 2019 года.

Парень вместе с друзьями создал на высоте 4 этажа ситуацию, когда человек становится заложником пожара. На снимках, опубликованных в Инстаграме видно, что на стене дома есть кнопка для включения пожарной сигнализации, однако герой перфоманса не хочет или не может ее нажать. В итоге его бездействие приводит к тому, что его поглощает дым, в котором практически невозможно дышать.

Дым полностью поглотил человека Фото: Instagram.com

Дым полностью поглотил человекаФото: Instagram.com

- Самое рациональное решение проблемы - устранение ее первоисточника. Необходимо только проявить терпение, - объяснил свой перфоманс молодой человек.

Напомним, Арсений и его друзья устраивают перфомансы на 4 этаже заброшенного панельного дома в рамках арт-проекта «1 кв.м». Так, ранее они представили на стене многоэтажки застолье, отдых на море, ремонт в новой квартире, тяжелую жизнь инвалидов в современном мире, а также сотворение обывателя. Недавно перфомансами самарца восхитилась и Ксения Собчак.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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