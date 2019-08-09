В Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали 400 человек из-за срабатывания пожарной сигнализации

СЕГОДНЯ 13:45 2019-08-09T13:45:18+03:00

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Днем в пятницу, 9 августа, в торговом центре «Парк Хаус» в Самаре произошло ЧП. Там около 13:30 сработала пожарная сигнализация. Из здания были эвакуированы 400 человек.

- На место происшествия автоматически были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова «Пожар № 2». Пожарные подразделения проверили помещения и горения они не обнаружили, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Сотрудники оперативного ведомства выяснили, что на 2 этаже ТЦ в секции № 52 проводились ремонтные работы. Видимо, из-за них и сработала пожарная сигнализация. Вызов признали ложным.

ИСТОЧНИК KP.RU