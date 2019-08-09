Сотрудники музея Модерна в Самаре воссоздали легендарную обложку альбома The Beatles

СЕГОДНЯ 14:41 2019-08-09T14:44:56+03:00

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Сегодня, 9 августа, исполняется ровно 50 лет легендарной обложке альбома "Abbey Road" группы The Beatles. Сотрудники музея Модерна в Самаре решили повторить знаменитый снимок ливерпульской четверки и сфотографировались на одном из перекрестков в старом городе.

На своем фото музейные работники выбрали пешеходный переход на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской. Снимок сделали с видом на музей Модерна и самарский костел. Пользователи соцсетей положительно оценили задумку музейщиков, но отметили, что один из героев фото должен был быть босым. На это сотрудники музея ответили, что не решились воплотить эту идею.

Напомним, 50 лет назад шотландский фотограф Иен МакМиллан заснял ливерпульскую четверку на пешеходном переходе улицы Эбби-Роуд. Этот снимок стал обложкой последнего альбома группы The Beatles, который они выпустили в полном составе.

ИСТОЧНИК KP.RU