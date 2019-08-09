В Самаре две пьяные девушки подрались из-за парня и попали на видео
В ночь на 9 августа на улице Антонова-Овсеенко в дворе дома № 59А было неспокойно. Там выясняли отношение две пьяные девушки. Закончилось все дракой.
- Я невольно подслушал их разговор и оказалось все как всегда: одна любовница одного парня, а другая его девушка и "неожиданно" вернулась из командировки. Только это обычно случается с мужчинами. А здесь зеркальная ситуация, - рассказывает очевидец происшествия в социальных сетях.
Драка Пьяных Девушек в Самаре.Драка произошла ночью по адресу: ул. Антонова-Овсеенко 59А, подьезд №1
Кто победил - любовница или избранница молодого человека - не сообщается. В интернете пользователи выступили с критикой всего происходящего и отметили, что такие ссоры нужно устраивать в другом месте, а не ночью, когда все остальные спят.
ИСТОЧНИК KP.RU