В Самаре две пьяные девушки подрались из-за парня и попали на видео

СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-09T14:42:21+03:00

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В ночь на 9 августа на улице Антонова-Овсеенко в дворе дома № 59А было неспокойно. Там выясняли отношение две пьяные девушки. Закончилось все дракой.

- Я невольно подслушал их разговор и оказалось все как всегда: одна любовница одного парня, а другая его девушка и "неожиданно" вернулась из командировки. Только это обычно случается с мужчинами. А здесь зеркальная ситуация, - рассказывает очевидец происшествия в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/725076" frameborder="0"></iframe> Драка Пьяных Девушек в Самаре.Драка произошла ночью по адресу: ул. Антонова-Овсеенко 59А, подьезд №1

Кто победил - любовница или избранница молодого человека - не сообщается. В интернете пользователи выступили с критикой всего происходящего и отметили, что такие ссоры нужно устраивать в другом месте, а не ночью, когда все остальные спят.

ИСТОЧНИК KP.RU