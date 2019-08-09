В Самаре из-за ночных бегунов перекроют движение по трем дорогам

СЕГОДНЯ 14:54 2019-08-09T14:54:37+03:00

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В эту субботу, 10 августа, в областной столице пройдет легкоатлетический ночной забег «Огни Самары». Из-за этого дороги в районе набережной реки Волги временно закроют для движения.

- С 18:00 до 24:00 10 августа нельзя будет проехать по улице Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновской; по улице Вилоновской от улицы Максима Горького до Волжского проспекта; по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Маяковской, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Также на этих участках улиц с 20:00 9 августа до 24:00 10 августа будут запрещены остановка и стоянка транспорта. Кроме того, из-за перекрытия дорог изменятся схемы движения автобусов №№ 11, 61, 247 и 261.

ИСТОЧНИК KP.RU