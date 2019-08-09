В Самаре троллейбусы № 4 и 12 неделю будут ходить по улице Стара-Загора
В Самаре из-за ремонта теплосетей на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной вновь изменится схема движения троллейбусов № 4 и 12.
- В ближайшую неделю, с 12 по 17 августа, троллейбусы будут ходить не по Московскому шоссе, а по улице Стара-Загора,- сообщили в Твиттере представители департамента транспорта Самары.
Напомним, утром в пятницу, 9 августа, теплоэнергетики приступили ко второму этапу работ на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Из-за этого там изменилась схема движения транспорта. Проезд по направлению «в город» полностью открыли, а в сторону выезда из города частично закрыли.
ИСТОЧНИК KP.RU