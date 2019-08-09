В Самаре троллейбусы № 4 и 12 неделю будут ходить по улице Стара-Загора

СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-09T15:04:33+03:00

Троллейбусы № 4 и 12 временно не будут ездить по Московскому шоссе Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Изменения связаны с ремонтом теплосетей в районе пересечения Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной

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В Самаре из-за ремонта теплосетей на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной вновь изменится схема движения троллейбусов № 4 и 12.

- В ближайшую неделю, с 12 по 17 августа, троллейбусы будут ходить не по Московскому шоссе, а по улице Стара-Загора,- сообщили в Твиттере представители департамента транспорта Самары.

Напомним, утром в пятницу, 9 августа, теплоэнергетики приступили ко второму этапу работ на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Из-за этого там изменилась схема движения транспорта. Проезд по направлению «в город» полностью открыли, а в сторону выезда из города частично закрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU