В аэропорту Курумоч уничтожили партию сливы из Азербайджана с опасными вредителями

СЕГОДНЯ 15:23 2019-08-09T15:23:34+03:00

Плоды нашли в багаже одного из пассажиров

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В Самаре в аэропорту Курумоч нашли сливу с опасными вредителями. Ее в своем багаже привез пассажир из Республики Азербайджан.

- Эти сливы запрещены к ввозу на территорию России. В связи с этим найденная у пассажира партия плодов была изъята и отправлена на экспертизу. Она показала, что в сливе находится вредный карантинный организм — восточная плодожорка, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

В результате всю партию сливы из Азербайджана отправили на утилизацию. Ее уничтожили прямо в аэропорту Курумоч.

ИСТОЧНИК KP.RU