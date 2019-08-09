В аэропорту Курумоч уничтожили партию сливы из Азербайджана с опасными вредителями
Плоды нашли в багаже одного из пассажиров
В сливе нашли восточную плодожоркуФото: Архив "КП"
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В Самаре в аэропорту Курумоч нашли сливу с опасными вредителями. Ее в своем багаже привез пассажир из Республики Азербайджан.
- Эти сливы запрещены к ввозу на территорию России. В связи с этим найденная у пассажира партия плодов была изъята и отправлена на экспертизу. Она показала, что в сливе находится вредный карантинный организм — восточная плодожорка, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.
В результате всю партию сливы из Азербайджана отправили на утилизацию. Ее уничтожили прямо в аэропорту Курумоч.
ИСТОЧНИК KP.RU