Самарские полицейские рассказали, как мигрантам не стать жертвами нелегальных посредников

СЕГОДНЯ 15:59 2019-08-09T16:01:58+03:00

В последнее время в регионе увеличилось число преступлений в отношении иностранцев [видео]

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В Самарской области участились случаи преступлений, совершенных в отношении граждан соседних республик. Они приезжают в 63 регион в поисках заработка или для постоянного места жительства, но нередко приобретают статус нелегальных мигрантов. Зачастую это происходит из-за того, что иностранцы обращаются для оформления необходимых документов к посредникам.

- Результатом обращения к посредникам является возбуждение уголовных дел за использование фиктивных документов, задержание и депортация на родину. Поэтому для оформления документов необходимо обращаться только в миграционные центры, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские записали специальный ролик, который должен помочь выходцам из соседних республик избежать нарушения миграционного законодательства. Правоохранители призывают иностранцев обращаться за помощью в многофункциональные миграционные центры, где можно будет пройти медобследование, получить страховой полис, а также сдать экзамен на знание языка.

В самарской полиции рассказали иностранцам, как не стать жертвой посредника .

ИСТОЧНИК KP.RU