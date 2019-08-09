Самарские полицейские рассказали, как мигрантам не стать жертвами нелегальных посредников
В Самарской области участились случаи преступлений, совершенных в отношении граждан соседних республик. Они приезжают в 63 регион в поисках заработка или для постоянного места жительства, но нередко приобретают статус нелегальных мигрантов. Зачастую это происходит из-за того, что иностранцы обращаются для оформления необходимых документов к посредникам.
- Результатом обращения к посредникам является возбуждение уголовных дел за использование фиктивных документов, задержание и депортация на родину. Поэтому для оформления документов необходимо обращаться только в миграционные центры, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские записали специальный ролик, который должен помочь выходцам из соседних республик избежать нарушения миграционного законодательства. Правоохранители призывают иностранцев обращаться за помощью в многофункциональные миграционные центры, где можно будет пройти медобследование, получить страховой полис, а также сдать экзамен на знание языка.
В самарской полиции рассказали иностранцам, как не стать жертвой посредника .
ИСТОЧНИК KP.RU