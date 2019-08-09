2019-08-09T16:01:58+03:00
Общество

Самарские полицейские рассказали, как мигрантам не стать жертвами нелегальных посредников

В последнее время в регионе увеличилось число преступлений в отношении иностранцев [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Полицейские призывают иностранцев оформлять документы в миграционных центрахПолицейские призывают иностранцев оформлять документы в миграционных центрахФото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

В Самарской области участились случаи преступлений, совершенных в отношении граждан соседних республик. Они приезжают в 63 регион в поисках заработка или для постоянного места жительства, но нередко приобретают статус нелегальных мигрантов. Зачастую это происходит из-за того, что иностранцы обращаются для оформления необходимых документов к посредникам.

- Результатом обращения к посредникам является возбуждение уголовных дел за использование фиктивных документов, задержание и депортация на родину. Поэтому для оформления документов необходимо обращаться только в миграционные центры, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские записали специальный ролик, который должен помочь выходцам из соседних республик избежать нарушения миграционного законодательства. Правоохранители призывают иностранцев обращаться за помощью в многофункциональные миграционные центры, где можно будет пройти медобследование, получить страховой полис, а также сдать экзамен на знание языка.

В самарской полиции рассказали иностранцам, как не стать жертвой посредника .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на Южном проезде нашли дом, где жил 21 нелегальный мигрант
Коммерческие автобусы № 47 и 66 убрали из реестра городских маршрутов Самары
В Тольятти водитель «девятки» сбил насмерть шедшую по краю дороги женщину
Минстрой дал добро на строительство школы на 1200 мест в «Новой Самаре»
В аэропорту Курумоч уничтожили партию сливы из Азербайджана с опасными вредителями
В Самаре троллейбусы № 4 и 12 неделю будут ходить по улице Стара-Загора
В Самаре из-за ночных бегунов перекроют движение по трем дорогам
В Самаре две пьяные девушки подрались из-за парня и попали на видео
Сотрудники музея Модерна в Самаре воссоздали легендарную обложку альбома The Beatles
В Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали 400 человек из-за срабатывания пожарной сигнализации
Самарец устроил «дымный» перфоманс на стене дома, чтобы привлечь внимание к лесным пожарам в Сибири
В Самарской области осудили мужчину, который обманом получил соцвыплату почти на 1 млн рублей
Роскачество признало «Мой Билайн» лучшим приложением для iOS среди операторов
Взрыв газа на Черемшанской в Самаре: ЧП произошло в ангаре, пострадали два человека
Многодетный самарец выиграл в лотерею загородный дом
"АКОМ" стал единственным в РФ производителем аккумуляторов под знаком "Сделано в России"
В минтрансе пообещали разобраться с обрушением дороги до аэропорта Курумоч до конца недели
Проезд по улице Шоссейной в Самаре откроют в ночь на 11 августа
"Сделать жилье еще более доступным": Владимир Кошелев предложил Правительству РФ сделать налоговые послабления застройщикам
«Ростелеком» и «Дневник.ру» вместе будут развивать цифровизацию образования
В двух районах Самарской области ввели карантин по бешенству
ФК «Акрон» обыграл «Ладу» в тольяттинском дерби
В Самаре директор турфирмы оставила клиентов без отдыха и отправилась в колонию
В Самаре на Кряжу легковушка впечаталась в KIA: есть погибшие
Личный кабинет МегаФона стал лучшим из лучших по оценке Роскачества
Гандболисток тольяттинской «Лады» поощрят деньгами за 2 место на чемпионате России
В Тольятти разбойник избил пенсионерку и отобрал у нее телевизор