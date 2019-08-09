Коммерческие автобусы № 47 и 66 убрали из реестра городских маршрутов Самары

СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-09T16:34:25+03:00

Из реестра решили убрать те маршрутки, которые уже давно не ходят в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре внесли изменения в реестр муниципальных маршрутов. Из него исключили два маршрута: № 47 «Юнгородок — Хлебная площадь» и № 66 «Автовокзал «Центральный» - ул. Грозненская». Об этом сообщается в постановлении, размещенном на сайте городской администрации.

В данном случае речь идет только о коммерческом транспорте, который некогда курсировал по этим маршрутам. Маршруток № 47 и 66 уже давно в Самаре нет, остались только муниципальные автобусы. Именно поэтому реестр решили почистить от них. Автобусы продолжат работать в обычном режиме.

Напомним, что некоторое время назад чиновники исключили из реестра муниципальных маршрутов целых восемь автобусов: №№ 1, 6, 37, 38, 50, 61, 77д, 240. Тогда в дептрансе объяснили, что из документа вычеркнули только коммерческие маршрутки, которые уже давно убрали с улиц города.

ИСТОЧНИК KP.RU