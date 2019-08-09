В Самаре на Южном проезде нашли дом, где жил 21 нелегальный мигрант

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-09T16:49:54+03:00

Мигрантов доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства Фото: ГУ МВД России по Самарской области

У иностранцев не оказалось регистрации по месту пребывания

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На днях полицейские нашли на Южном проезде в Советском районе Самары подозрительный дом. В нем незаконно проживали 23 гражданина соседних республик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 21 иностранец находился на территории РФ с нарушением закона. У них не было регистрации по месту пребывания. Все они были доставлены для дальнейшего разбирательства в отдел полиции, - рассказали полицейские.

Хозяину жилища грозит административное наказание. В отношении него собираются возбудить дело по статье «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства».

ИСТОЧНИК KP.RU