В Самаре на Южном проезде нашли дом, где жил 21 нелегальный мигрант
У иностранцев не оказалось регистрации по месту пребывания
Мигрантов доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательстваФото: ГУ МВД России по Самарской области
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На днях полицейские нашли на Южном проезде в Советском районе Самары подозрительный дом. В нем незаконно проживали 23 гражданина соседних республик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- 21 иностранец находился на территории РФ с нарушением закона. У них не было регистрации по месту пребывания. Все они были доставлены для дальнейшего разбирательства в отдел полиции, - рассказали полицейские.
Хозяину жилища грозит административное наказание. В отношении него собираются возбудить дело по статье «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства».
ИСТОЧНИК KP.RU