2019-08-09T18:44:11+03:00
Общество

Новая порция холодного воздуха: В выходные на Самарскую область опять прольются дожди

Во всем виновато влияние атмосферного фронта
Константин Дмитриев
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Синоптики из Приволжского УГМС предупредили самарцев о том, что «холодное лето 2019-го» продолжится в грядущие выходные. В субботу еще сохранится умеренное тепло, но уже в воскресенье нас снова ждет прохлада и ненастье.

- 11 августа Поволжье окажется в зоне влияния холодного фронта, из-за которого начнутся дожди, и температура воздуха понизится. В начале рабочей недели на Среднюю Волгу поступит еще одна порция холодного воздуха, значительно снизив температурный фон, - обещают синоптики.

Соскучившимся по летней погоде самарцам придется наслаждаться теплым днем завтра — температура воздуха поднимется от +23 до +28 °C. Правда, с зонтами в руках — обещают небольшой дождь, возможно грозу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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