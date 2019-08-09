К нам едет патриарх: Самарскую область в сентябре посетит глава РПЦ

СЕГОДНЯ 19:45 2019-08-09T19:45:33+03:00

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Правительство Самарской области провело совещание, посвященное предстоящему визиту к нам патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Губернатор Дмитрий Азаров напомнил коллегам, что Его Святейшество посетит регион в сентябре, во время празднования Рождества Богородицы, и проведет богослужение в открывшемся в прошлом году Софийском соборе (на четвертой очереди набережной).

- Визит патриарха Кирилла станет историческим событием для Самарской области, - уверен Азаров. - Наша митрополия, по его словам, весьма перспективная, с развивающейся церковной жизнью, и занимает особое место в жизни русской православной церкви.

Патриарх также посетит Свято-Троицкий монастырь и источник у села Ташла, куда со всей страны приходят паломники. Комплекс уже не может вместить всех желающих — в связи с чем губернатор и дал поручение доработать уже созданную концепцию его реконструкции и развития.

ИСТОЧНИК KP.RU