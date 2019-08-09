2019-08-09T19:45:33+03:00
Общество

К нам едет патриарх: Самарскую область в сентябре посетит глава РПЦ

Губернатор Дмитрий Азаров пообещал, что визит станет историческим
Константин Дмитриев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Правительство Самарской области провело совещание, посвященное предстоящему визиту к нам патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Губернатор Дмитрий Азаров напомнил коллегам, что Его Святейшество посетит регион в сентябре, во время празднования Рождества Богородицы, и проведет богослужение в открывшемся в прошлом году Софийском соборе (на четвертой очереди набережной).

- Визит патриарха Кирилла станет историческим событием для Самарской области, - уверен Азаров. - Наша митрополия, по его словам, весьма перспективная, с развивающейся церковной жизнью, и занимает особое место в жизни русской православной церкви.

Патриарх также посетит Свято-Троицкий монастырь и источник у села Ташла, куда со всей страны приходят паломники. Комплекс уже не может вместить всех желающих — в связи с чем губернатор и дал поручение доработать уже созданную концепцию его реконструкции и развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший директор попал под пресс: Дело экс-главы самарского «РКЦ Прогресс» передано в суд
Правительство поможет деньгами: Для «Самара Арены» нашли еще 5,8 млрд рублей
Ждём Металику и Земфиру: в Самару в 2020 году вернется фестиваль "Рок над Волгой"
Страшный и мертвый: В Тольятти на берегу обнаружили огромного сома
Сбербанк поможет самарскому правительству собирать платежи за ЖКХ, развивать IT в медицине и учить кадры
Новая порция холодного воздуха: В выходные на Самарскую область опять прольются дожди
В Самаре на Южном проезде нашли дом, где жил 21 нелегальный мигрант
Коммерческие автобусы № 47 и 66 убрали из реестра городских маршрутов Самары
В Тольятти водитель «девятки» сбил насмерть шедшую по краю дороги женщину
Самарские полицейские рассказали, как мигрантам не стать жертвами нелегальных посредников
Минстрой дал добро на строительство школы на 1200 мест в «Новой Самаре»
В аэропорту Курумоч уничтожили партию сливы из Азербайджана с опасными вредителями
В Самаре троллейбусы № 4 и 12 неделю будут ходить по улице Стара-Загора
В Самаре из-за ночных бегунов перекроют движение по трем дорогам