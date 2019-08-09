Правительство поможет деньгами: Для «Самара Арены» нашли еще 5,8 млрд рублей

СЕГОДНЯ 21:03 2019-08-09T21:03:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о выделении дополнительных средств из федерального бюджета 2019 года на стадионы, построенные для проведения ЧМ-2018 по футболу — 16,8 млрд рублей. Больше всего получит «Самара Арена» — 5,8 млрд, и станет, таким образом, самым дорогим из семи сооружений, возведенных для мундиаля (24 млрд рублей).

- Министерству спорта, министерству экономического развития и министерству финансов обеспечить в 2019 году финансирование за счет федерального бюджета объектов капитального строительства, находящихся в федеральной собственности, указанных в приложении, - гласит текст постановления.

По одной из версий, деньги пойдут на компенсацию затрат, понесенных ранее застройщиком «Самара Арены» — компании ПСО «Казань». Однако представители фирмы от комментариев пока уклоняются, заявляя, что ждут распределения средств заказчиком — Минспорта РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU