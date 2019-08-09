2019-08-09T22:07:16+03:00
Происшествия

Бывший директор попал под пресс: Дело экс-главы самарского «РКЦ Прогресс» передано в суд

В списке обвинений — присвоение средств, растрата и злоупотребление полномочиями
Константин Дмитриев
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Следственный комитет завершил расследование дела КирилинаСледственный комитет завершил расследование дела КирилинаФото: Архив "КП"
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Следственное управление СК РФ по Самарской области передало в суд уголовное дело против бывшего гендиректора ОАО «РКЦ „Прогресс“» Александра Кирилина. Его обвиняют в присвоении и растрате имущества (ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).

- Подозреваемый в 2011-201 годах заключил экономически не выгодный для АО договор по закупке гидравлического вытяжного пресса по завышенной в пользу ООО «Союзобщемашимпорт» стоимости, на сумму более 125 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

Второй эпизод, по мнению следователей, случился в 2017 году, когда Кирилин, вопреки воле совета директоров «РКЦ „Прогресс“», совершил растрату — хищение вверенного ему, как гендиректору акционерного общества, имущества на сумму более 3 млн 562 тысяч рублей. Дело направлено в федеральный суд Кировского района Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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