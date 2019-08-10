Троллейбусы и автобусы поедут в объезд: в Самаре перекроют проспект Кирова

СЕГОДНЯ 08:53 2019-08-10T08:57:25+03:00

Это всего на пару дней Фото: "КП" Архив

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В эти выходные самарцам придется искать объездные пути в районе дома №191 на проспекте Кирова. Небольшой участок важной городской улицы будет перекрыт из-за ремонтных работ на тепловых сетях.

Схема объезда

- С 00:00 10 августа до 01:00 12 августа движение транспорта будет ограничено по проспекту Кирова в районе дома № 191 на участке протяженностью10 метров, - сообщили в городской администрации. – Троллейбусы № 4, 12, 20, а также автобусы № 4, 6, 9, 29, 41, 47, 51, 203, 213, 226, 261 поедут по временной схеме.

Схема объезда

Власти попросили самарцев отнестись к перекрытию с понимание и планировать маршрут следования заранее.

Схема объезда

ИСТОЧНИК KP.RU