Самарца, забившего гражданскую супругу, отправили в колонию строгого режима

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-10T09:36:04+03:00

Приговор в законную силу еще не вступил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Кировском районе Самары вынесли приговор мужчине, который в пьяном состоянии забил свою сожительницу. 53-летнего мужчину обводнили в «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».

Как сообщили в областной прокуратуре, трагедия произошла 23 марта 2018 года. Пьяный самарец начал избивать сожительницу еще возле подъезда дома, в котором они жили. Он бил ее рука и пинал.

- Затем они зашли в свою квартиру, расположенную в этом доме, где мужчина продолжил избивать потерпевшую. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия, - сообщили в прокуратуре.

Накануне это дело слушалось в Кировском суде. Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и отправил его в колонию строгого режима на 8 лет. Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU