«Он буквально выскочил перед машиной»: в Самаре под колеса иномарки попал 11 летний мальчик
Водитель сам отвез ребенка в больницу
Не оставляйте детей без присмотра!Фото: "КП" Архив
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ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло в Самаре 9 августа в 19 часов. Как сообщили корреспондентам КП-Самара в пресс-службе МВД России по Самарской области, 30 летний мужчина на автомобиле Opel Astra ехал по двору в районе дома №248 на улице Ташкентской, где и совершил наезд на ребенка.
- Мальчик выбежал из-за припаркованного автомобиля. Ребенок был без сопровождения взрослых. Водитель сам отвез пострадавшего в медицинское учреждения, - рассказали в региональном МВД.
По предварительной информации у ребенка травма головы.
ИСТОЧНИК KP.RU