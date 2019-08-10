«Он буквально выскочил перед машиной»: в Самаре под колеса иномарки попал 11 летний мальчик

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-10T09:54:07+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло в Самаре 9 августа в 19 часов. Как сообщили корреспондентам КП-Самара в пресс-службе МВД России по Самарской области, 30 летний мужчина на автомобиле Opel Astra ехал по двору в районе дома №248 на улице Ташкентской, где и совершил наезд на ребенка.

- Мальчик выбежал из-за припаркованного автомобиля. Ребенок был без сопровождения взрослых. Водитель сам отвез пострадавшего в медицинское учреждения, - рассказали в региональном МВД.

По предварительной информации у ребенка травма головы.

ИСТОЧНИК KP.RU