В Самарской области за просроченным хлебом выстраиваются очереди
Буханки белого и ржаного, кулебяки и пирожки – в Сызрани просроченная мучная продукция «получает второй шанс». Как сообщает «Маленькая Сызрань», горожане буквально в очередь выстраиваются за просрочкой. Дешевых хлеб и другая мучная продукция, не проданная в магазине возвращаются на «Октябрьский хлебокомбинат», а отсюда отправляются на корм домашним животным - курам, уткам, кроликам, свиньям и даже собакам.
Есть мнение, что просрочку местные жители покупают не только для животных, но и сами не брезгают залежавшимся хлебом или тортом.
А как вы считаете, можно ли есть просроченный хлеб и булочки? Предлагаем обсудить в комментариях.
ИСТОЧНИК KP.RU