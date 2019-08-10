В Самарской области за просроченным хлебом выстраиваются очереди

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-10T10:36:19+03:00

Некоторые уверяют, что такой хлеб вполне можно есть и людям Фото: Архив "КП"

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Буханки белого и ржаного, кулебяки и пирожки – в Сызрани просроченная мучная продукция «получает второй шанс». Как сообщает «Маленькая Сызрань», горожане буквально в очередь выстраиваются за просрочкой. Дешевых хлеб и другая мучная продукция, не проданная в магазине возвращаются на «Октябрьский хлебокомбинат», а отсюда отправляются на корм домашним животным - курам, уткам, кроликам, свиньям и даже собакам.

Есть мнение, что просрочку местные жители покупают не только для животных, но и сами не брезгают залежавшимся хлебом или тортом.

А как вы считаете, можно ли есть просроченный хлеб и булочки? Предлагаем обсудить в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU