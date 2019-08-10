Дыни укатились в кювет: в Самарской области опрокинулся грузовик с фруктами

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-10T12:20:06+03:00

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Необычное ДТП произошло 9 августа примерно в 21 час. В районе села Валы на трассе М-5 «Урал» на бок завалился грузовик, груженный дынями. Фрукты вылетели в кювет. Как сообщает «Маленькая Сызрань» со ссылкой на очевидцев, на месте аварии работала машина скорой помощи. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспондентам КП-Самара информацию о пострадавших не подтвердили.

Из-за ЧП в направлении Тольятти был затор.

ИСТОЧНИК KP.RU