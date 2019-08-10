Аварийная субботу: на Московском шоссе в Самаре произошло сразу две аварии

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-10T13:01:25+03:00

ДТП не большие, но на скорости движения могут сказаться значительно

Изменить размер текста: A A

В субботу, 10 августа на главной транспортной улицы Самары произошло сразу две аварии. Так на перекрестке улицы Георгия Димитрова и Московского шоссе столкнулись две «Тойоты». Как отмечают очевидцы, авария произошла в направлении Волги.

Также в социальных сетях самарцы рассказали о втором ДТП - на кольце проспекта Кирова и Московского шоссе, там дорогу не поделили «Ниссан» и «УАЗ-Патриот».

Детали ДТП пока неизвестны.

ДТП на Московском шоссе в Самаре .

ИСТОЧНИК KP.RU