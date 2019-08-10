Аварийная субботу: на Московском шоссе в Самаре произошло сразу две аварии
ДТП не большие, но на скорости движения могут сказаться значительно
Там может образоваться пробка
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В субботу, 10 августа на главной транспортной улицы Самары произошло сразу две аварии. Так на перекрестке улицы Георгия Димитрова и Московского шоссе столкнулись две «Тойоты». Как отмечают очевидцы, авария произошла в направлении Волги.
Также в социальных сетях самарцы рассказали о втором ДТП - на кольце проспекта Кирова и Московского шоссе, там дорогу не поделили «Ниссан» и «УАЗ-Патриот».
Детали ДТП пока неизвестны.
ДТП на Московском шоссе в Самаре .
ИСТОЧНИК KP.RU