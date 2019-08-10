Документы поданы: на пост главы Куйбышевского района претендует девять человек

СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-10T13:59:55+03:00

О том, кто теперь возглавит район будет известно 14 августа

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Накануне в Самаре закончился прием документов на пост главы администрации Куйбышевского внутригородского района города. В получившемся списке девять кандидатов.

Среди них руководитель управления оперативного мониторинга департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Алексей Коробков;

Валерий Медведев, начальник отдела режима и охраны ПАО «Кузнецов;

Дмитрий Наживов, начальник управления безопасности компании «Самарские распределительные сети»;

Юрий Байкин, начальник установки АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»;

Виктор Русин, руководитель «Центра общественного самоуправления «Чистый город» и руководитель ООО «Виктория».

А также Николай Борисов, до июня этого года занимавший пост руководителя проекта в «Федеральном центре компетенции в сфере производительности труда» и ныне безработные Сергей Кротков, Александр Ерисов и Сергей Советкин.

Имя нового главы района назовут 14 августа. Напомним, глава Куйбышевского района Александр Моргун ушел 14 июня по личному заявлению. Окончательно решение было принять на совете депутатов района.

ИСТОЧНИК KP.RU