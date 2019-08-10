И снова солнце уйдет за тучи: в выходные в Самарской области будут дожди

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-10T14:19:32+03:00

Сегодня синоптики обещаю небольшой дождь, а вот завтра местами по области будет ливень

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Вот только солнце показалось из-за туч, а синоптики уже предупреждают о предстоящем дожде. Так согласно прогнозам ФГБУ «Приволжское УГМС» в субботу, 10 августа в Самаре облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Воздух прогреется до +23…25°C.Аналогичной погода будет и в Сызрани, а вот в Тольятти возможна гроза.

В воскресенье, 11 августа в Самарской области сохранится облачная погода. Местами пройдет сильный дождь и грозы. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, а днем северо-западный скоростью 7-12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью 12-17 С°, днем столбик термометра поднимется до 18-23 С°.

ИСТОЧНИК KP.RU