И снова солнце уйдет за тучи: в выходные в Самарской области будут дожди
Вот только солнце показалось из-за туч, а синоптики уже предупреждают о предстоящем дожде. Так согласно прогнозам ФГБУ «Приволжское УГМС» в субботу, 10 августа в Самаре облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Воздух прогреется до +23…25°C.Аналогичной погода будет и в Сызрани, а вот в Тольятти возможна гроза.
В воскресенье, 11 августа в Самарской области сохранится облачная погода. Местами пройдет сильный дождь и грозы. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, а днем северо-западный скоростью 7-12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью 12-17 С°, днем столбик термометра поднимется до 18-23 С°.
ИСТОЧНИК KP.RU