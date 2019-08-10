2019-08-10T14:55:23+03:00
Происшествия

В ДТП на дороге Отрадный-Борское в Самарской области пострадало три ребенка и три взрослых

На месте аварии работали сотрудники МЧС России по Самарской области
Евгения ВАСИНА
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Дети попали в больницуДети попали в больницуФото: "КП" Архив
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Серьезное ДТП произошло в Самарской области на 9 км дороги «Отрадный-Борское». Там столкнулись две легковые машины. По данным сотрудников МЧС России по Самарской области, авария произошла в пятницу, 9 августа примерно в 11:29.

На место столкновения легковушек выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 4 человек личного состава и 1 единицы техники.

- В результате ДТП пострадали 6 человек из них 3 ребенка - 9-ти и 12-ти лет и годовалый малыш. Дети госпитализированы в ГБУЗ СО «Отрадненская городская больница». Проводились аварийно-спасательные работы, - сообщили в региональном МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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