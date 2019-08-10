В Самаре для движения транспорта откроют улицу Шоссейная
Жителям Куйбышевского района станет чуть проще доезжать до города и обратно домой. Уже в воскресенье 11 августа в 8 утра администрация города обещает открыть технический проезд по улице Шоссейная на закрытом ранее участке от улицы Народная до улицы Казачья.
- Проезд на участке будет осуществляться по временной схеме с введением необходимых ограничений для обеспечения безопасного проезда. На пересечении улиц Шоссейной и Народной будет восстановлено светофорное регулирование, - заявили в городской администрации.
Вернутся на свой маршрут автобусы №№ 5д, 17, 32, 36, 48к, 48д, 80, 92, 159, 168, 172, 199. А вот троллейбус № 6 будет ходить по укороченному маршруту от остановки «Губернский рынок» до остановки «Хлебозавод».
Напоминаем, участок на улице Шоссейной закрывали из-за работ на инженерных сетях в рамках строительства Фрунзенского моста.
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ИСТОЧНИК KP.RU