2019-08-10T16:31:41+03:00
Происшествия

Под Сызранью столкнулись две фуры

Водителям на трассе М-5 пришлось постоять в пробке
Евгения ВАСИНА
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Фото: "Маленькая Сызрань"Фото: "Маленькая Сызрань"
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В субботу, 10 августа на трассе М-5 «Урал» в районе поселка Новая Крымза столкнулись две фуры - Volvo и Renault. Произошло это примерно в 15 часов. Автомобили двигались со стороны Москвы.

Столкновение прошло по касательной. Как сообщает "Маленькая Сызрань" один грузовик распорол бок другому. Машины перегородили дорогу в направлении Самары, объезжать их приходилось по «встречке».

По предварительным данным никто не пострадал

ИСТОЧНИК KP.RU

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