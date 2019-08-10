Под Сызранью столкнулись две фуры

СЕГОДНЯ 16:31 2019-08-10T16:31:41+03:00

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В субботу, 10 августа на трассе М-5 «Урал» в районе поселка Новая Крымза столкнулись две фуры - Volvo и Renault. Произошло это примерно в 15 часов. Автомобили двигались со стороны Москвы.

Столкновение прошло по касательной. Как сообщает "Маленькая Сызрань" один грузовик распорол бок другому. Машины перегородили дорогу в направлении Самары, объезжать их приходилось по «встречке».

По предварительным данным никто не пострадал

ИСТОЧНИК KP.RU