Под Сызранью столкнулись две фуры
Водителям на трассе М-5 пришлось постоять в пробке
Фото: "Маленькая Сызрань"
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В субботу, 10 августа на трассе М-5 «Урал» в районе поселка Новая Крымза столкнулись две фуры - Volvo и Renault. Произошло это примерно в 15 часов. Автомобили двигались со стороны Москвы.
Столкновение прошло по касательной. Как сообщает "Маленькая Сызрань" один грузовик распорол бок другому. Машины перегородили дорогу в направлении Самары, объезжать их приходилось по «встречке».
По предварительным данным никто не пострадал
ИСТОЧНИК KP.RU