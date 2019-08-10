Улыбнитесь вас снимает летающая камера: над дорогами Самарской области снова запустят комплекс высотного наблюдения
Сотрудники Специализированной роты ДПС ГИБДД и Росгвардии на территории Волжского района области будут следить за соблюдением ПДД с помощью комплекса высотного наблюдения. Аэростат будет с высоты птичьего полета вычислять нарушителей.
Летательный аппарат поднимается в высоту за несколько минут.
- На нем установлена видеокамера, увеличивающая обзор в несколько раз и номер автомобиля можно увидеть с расстояния в 700 метров как днем, так и ночью. Несогласному с нарушением водителю предоставляется видеозапись, которая является неоспоримым доказательством, - уточнили в пресс-службе МВД России по Самарской области.
Обещают, что аэростат будет работать над наиболее аварийными участками автодорог. В центре его внимания будут нарушения, связанные с обгоном, выездом на встречные полосы и так далее.
ИСТОЧНИК KP.RU