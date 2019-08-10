2019-08-10T17:05:07+03:00
Общество

Улыбнитесь вас снимает летающая камера: над дорогами Самарской области снова запустят комплекс высотного наблюдения

На этот раз летающая камера будет парить в воздухе над Волжским районом
Евгения ВАСИНА
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Соблюдайте ПДДСоблюдайте ПДДФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники Специализированной роты ДПС ГИБДД и Росгвардии на территории Волжского района области будут следить за соблюдением ПДД с помощью комплекса высотного наблюдения. Аэростат будет с высоты птичьего полета вычислять нарушителей.

Летательный аппарат поднимается в высоту за несколько минут.

- На нем установлена видеокамера, увеличивающая обзор в несколько раз и номер автомобиля можно увидеть с расстояния в 700 метров как днем, так и ночью. Несогласному с нарушением водителю предоставляется видеозапись, которая является неоспоримым доказательством, - уточнили в пресс-службе МВД России по Самарской области.

Обещают, что аэростат будет работать над наиболее аварийными участками автодорог. В центре его внимания будут нарушения, связанные с обгоном, выездом на встречные полосы и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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