2019-08-10T18:08:18+03:00
Здоровье

Доктора и там и тут показывают: в Самарской области практикуют телемедицинские консультации

Цифровизации самарского здравоохранения активно развивается
Евгения ВАСИНА
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Минздрав Самарской областиМинздрав Самарской области
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7 августа состоялся очередной сеанс телемедицины между Сызранью и Самарой. Теперь такие телемосты перестанут быть фантастикой. Главная их цель - повысит доступность медицинской помощи. На прошедшем сеансе врачи Сызранской ЦГБ и Самарской городской клинической поликлиники №15 обсудили течение болезни,назначения и состояние трех пациентов из Сызрани.

Сейчас сызранские врачи три раза в неделю обращаются за помощью к коллегам из Самары. Они помогают разобраться в наиболее сложных случаях заболевания пациента, подтвердить диагноз, посоветоваться по поводу диагностики и лечения.

- Первые консультации круглосуточно вели специалисты из крупных областных медицинских центров – онкологического, кардиологического диспансеров, областной больницы имени Середавина, - сообщил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по телемедицине Алексей Юдин. - Это были случаи сложные случай, сейчас придано новое направление развитию телемедицинских систем. Необходимо обеспечить оказание медицинской помощи с использованием информационных технологий всему населению Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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