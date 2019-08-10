2019-08-10T20:57:15+03:00
Общество

В Сызрани нашли пропавшего мужчину в камуфляжной форме

О завершении поиска сообщили волонтеры Самарское подразделение «Лизы Алерт»
Евгения ВАСИНА
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Мужчину нашлиМужчину нашли
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В субботу, 10 августа в Сызрани пропал 48-летний Андрей Духонин. Мужчина был в камуфляжной форме и мог находиться в лесу. К поиску мужчины присоединились волонтеры поискового отряда «Лизы Алерт». В 16 часов они начали прочесывать Сызрань и окрестности.

Около 20 часов поиск остановили. Волонтеры сообщили, что мужчина найден. Он жив. Подробности, как всегда, не сообщаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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