В Сызрани нашли пропавшего мужчину в камуфляжной форме
О завершении поиска сообщили волонтеры Самарское подразделение «Лизы Алерт»
Мужчину нашли
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В субботу, 10 августа в Сызрани пропал 48-летний Андрей Духонин. Мужчина был в камуфляжной форме и мог находиться в лесу. К поиску мужчины присоединились волонтеры поискового отряда «Лизы Алерт». В 16 часов они начали прочесывать Сызрань и окрестности.
Около 20 часов поиск остановили. Волонтеры сообщили, что мужчина найден. Он жив. Подробности, как всегда, не сообщаются.
ИСТОЧНИК KP.RU