В Сызрани нашли пропавшего мужчину в камуфляжной форме

СЕГОДНЯ 20:01 2019-08-10T20:57:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 10 августа в Сызрани пропал 48-летний Андрей Духонин. Мужчина был в камуфляжной форме и мог находиться в лесу. К поиску мужчины присоединились волонтеры поискового отряда «Лизы Алерт». В 16 часов они начали прочесывать Сызрань и окрестности.

Около 20 часов поиск остановили. Волонтеры сообщили, что мужчина найден. Он жив. Подробности, как всегда, не сообщаются.

ИСТОЧНИК KP.RU