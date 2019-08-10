2019-08-10T20:53:16+03:00
Общество

В Сызрани мама двоих детей разрисовала стены поликлиники

А до этого она сделала творческий подарок для детского сада
Евгения ВАСИНА
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Советские мультики всегда в трендеСоветские мультики всегда в трендеФото: Личный архив героя публикации
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На стенах сызранской детской поликлинике на улице Победы недавно появились известные мультгерои. Такой подарок сделала учреждению мама двоих детей Татьяна Горбунова.

- Там наблюдаются мои детки. Персонал отзывчивый, отношение всегда хорошее, никто не отказывает в помощи, помочь решила и я, - рассказывает Татьяна. – Я давно хотела предложить разрисовать поликлинику. Поговорила с заведующей. Оказалось, Татьяна Сергеевна сама думала об этом.

Известные персонажи Фото: Личный архив героя публикации

Известные персонажиФото: Личный архив героя публикации

Так и началась творческая работа. Татьяна призналась, что на рисунки у нее не так много времени, двое детей требуют много внимания. Женщина не профессиональный художник, просто хочет, чтобы детям были что рассматривать, пока они ждут в очереди.

- Рисую в основном по субботам, представленные мультяшки были нарисованные за 3 субботы, примерно по 2 часа в день, - делится Татьяна, - В работе использовала обычную белую для стен и колеры. Работа еще не закончена, места в поликлинике свободного много свободного. Персонажей выбирали спонтанно, хотелось из советских мультиков, мне кажется они всегда будут интересны деткам, добрые и понятные. Уже нарисованы кот Матроскин, Львенок и Черепаха, Винни Пух и ослик Иа, ну и любимые смешарики, барбоскины.

Это лишь часть работы Фото: Личный архив героя публикации

Это лишь часть работыФото: Личный архив героя публикации

Ранее Татьяна подарила сызранскому детскому саду «Рябинка» целое лебединое озеро. На композицию ушло 3 дня работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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