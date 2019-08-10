2019-08-10T22:01:09+03:00
Экономика

20 миллиардов инвестиций, 50 рабочих мест: в Самарской области будут производить суперсовременные удобрения

Завод разместят в Тольятти на территории опережающего развития
Евгения ВАСИНА
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Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской областиФото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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В 2021 году в Самарской области запустят еще один завод. В Тольятти начнут производство нового для Самарской области вида сельскохозяйственного удобрения — гранулированного карбамида. Он более эффективный, чем его аналоги. Компания производитель и руководство региона уже подписали соответствующее соглашение.

- Проект уникальный, самый большой, с точки зрения инвестиций. Почти 20 миллиардов рублей инвестиций. 50 рабочих мест прямых, - заявил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Там будет ещё большое количество косвенных рабочих мест. Около тысячи временных рабочих мест на на период строительства. Мы ожидаем серьезные налоговые поступления.

По планам компании, завод будет производить 1,5 тысячи тонн карбамида в сутки. Продавать удобрения планируют на внутренний и внешний рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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