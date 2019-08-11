Хоккеисты «Лады» уступили «Барсу» на предсезонном турнире

СЕГОДНЯ 08:49 2019-08-11T08:49:27+03:00

Матч, в котором определился победитель турнира памяти А.А. Юнусова, завершился со счетом 4:2 в пользу казанцев

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Хоккейная «Лада» упустила победу в предсезонном турнире памяти А.А. Юнусова, который проходил в Нефтекамске. Тольяттинцы уступили казанскому «Барсу» 2:4. Голами в составе «Лады» отметились Никита Кротиков и Артурс Озолиньш. А казанцы стали победителями предсезонного турнира.

До этого «автозаводцы» одержали на турнире две победы – обыграли «Югру» 4:2 и хозяев «Торос» 4:1. Лучшим нападающим турнира признали форварда «Лады» Юрия Назарова. В 3-х матчах он набрал 3 (2 + 1) очка.

Напомним, теперь «Лада» продолжит готовиться к сезону ВХЛ в Тольятти. Впереди команду ждет турнира «Кубок LADA», где «автозаводцы» сыграют с самарским ЦСК ВВС, «Ижсталью» и ташкентским клубом «Хумо».

ИСТОЧНИК KP.RU