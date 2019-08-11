В Самарской области школьники пытались обчистить гараж сельчанина

СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-11T09:26:36+03:00

В отношении всех подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Кража». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В селе Воскресенка Самарской области школьники пытались обчистить гараж местного жителя. Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что кто-то пытается пробраться в его гараж. Правоохранители выехали на место, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

- Представители правопорядка на месте происшествия задержали двух молодых людей 14 и 15 лет. Юноши проживают в Волжском районе и учатся в школе, - говорится в сообщении облМВД.

Вскоре выяснили и личность сообщника юных преступников. Им оказался 18-летний местный житель. Его также задержали. В отношении всех подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU