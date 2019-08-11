Самарских фанатов на игру «Крыльев Советов» в Ростове пустят бесплатно

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-11T10:03:48+03:00

После 4 туров «Крылья» расположились на 14 месте с 3-я набранными очками. «Ростов» занимает 4 строчку турнирной таблицы РПЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Болельщики из Самары смогут бесплатно попасть на игру 5 тура РПЛ «Ростов» - «Крылья Советов», которая пройдет вечером в понедельник, 12 августа, на «Ростов Арене». Матч начнется в 21:00 по самарскому времени.

- Проход на сектор B442-439 для самарских болельщиков будет осуществляться со стороны города улицы Левобережная за полтора часа до матча. Вход на стадион со средствами поддержки (баннерами) будет прекращен через 10 минут после начала матча, - рассказали в пресс-службе «КС».

После 4 туров «Крылья» расположились на 14 месте с 3-я набранными очками. «Ростов» занимает 4 строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе южан 8 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU