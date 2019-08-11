Мама троих детей из Самары стала первой «Вице-миссис России 2019»
В Москве подвели итоги конкурса «Миссис Россия 2019». Звание первой «Вице-миссис» досталось маме троих детей из Самары Анне Митрофановой. Об этом самарская красавица объявила на своей странице в Инстаграме. В комментариях сразу посыпались поздравления.
«Аня, поздравляю от всей души! Ты – гордость нашей Самары», «Анюта! Поздравляю! Урааа!», «Это достойная победа. Анна – самая красивая», - пишут самарцы.
Как ранее писала «КП-Самара», Анна Митрофанова работает тренером Европейской академии перманентного макияжа. У нее трое детей – две дочки и сын.
Победила же в конкурсе жительница Геленджика 33-летняя Екатерина Нишанова.
«Миссис Россия» - конкурс красоты среди женщин 22-43 лет, которые находятся в браке и у которых есть хотя бы один ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU