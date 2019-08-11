Мама троих детей из Самары стала первой «Вице-миссис России 2019»

СЕГОДНЯ 13:38 2019-08-11T13:38:58+03:00

Анна Митрофанова работает тренером Европейской академии перманентного макияжа. У нее трое детей – две дочки и сын. Фото: из архива героя публикации.

В финале она уступила только Екатерине Нишановой из Геленджика

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В Москве подвели итоги конкурса «Миссис Россия 2019». Звание первой «Вице-миссис» досталось маме троих детей из Самары Анне Митрофановой. Об этом самарская красавица объявила на своей странице в Инстаграме. В комментариях сразу посыпались поздравления.

«Аня, поздравляю от всей души! Ты – гордость нашей Самары», «Анюта! Поздравляю! Урааа!», «Это достойная победа. Анна – самая красивая», - пишут самарцы.

Как ранее писала «КП-Самара», Анна Митрофанова работает тренером Европейской академии перманентного макияжа. У нее трое детей – две дочки и сын.

Победила же в конкурсе жительница Геленджика 33-летняя Екатерина Нишанова.

«Миссис Россия» - конкурс красоты среди женщин 22-43 лет, которые находятся в браке и у которых есть хотя бы один ребенок.

annamitrofanova.pm 1ая "Вице миссис Россия 2019"

ИСТОЧНИК KP.RU